Energia: Buzzella (Federchimica), futuro Ue potrebbe essere legato al nucleare

- In Italia si deve fare una riflessione sul nucleare di ultima generazione perché potrebbe fare parte del futuro energetico della ue insieme all'idrogeno. Lo ha detto il presidente Federchimica eletto oggi, Francesco Buzzella, nella sua relazione durante l'Assemblea 2023. "Credo che si debba fare una breve riflessione anche sulle nuove tecnologie dell'energia nucleare, quelle, per intenderci, di ultima generazione" ha detto buzzella, spiegando che "comprendono un'ampia gamma di reattori nucleari in fase di sviluppo che si basano su taglia più piccola rispetto a quella a oggi in uso e sulla modularità. Il futuro energetico dell' Europa potrebbe proprio essere legato a questa tecnologia". Per quanto riguarda l'energy mix del futuro, quello del 2050, "sappiamo che l'idrogeno, come vettore, occuperà una posizione di rilievo", ha continuato Buzzella. Nell'ottica della transizione ecologica, l'idrogeno "è potenzialmente utile in tre settori: come stoccaggio a lungo termine e di energia elettrica, come combustibile per sostituire fonti fossili in alcuni settori produttivi energy-intensive, come vettore energetico per la mobilità, in particolare per quella pesante, come il trasporto su strada, marittimo, ferroviario e non solo", ha concluso il presidente. (Rem)