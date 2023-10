Singapore-Malesia: Lee incontra Anwar, discussa creazione zona economica speciale transfrontaliera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Singapore e la Malesia intendono realizzare congiuntamente una zona economica speciale al confine tra i due Paesi, al fine di trarre vantaggio da legami commerciali più stretti e da una migliore connettività. Il progetto è stato al centro dei colloqui che si sono tenuti tra il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, e l‘omologo della Malesia Anwar Ibrahim, che si sono incontrati oggi per il primo “ritiro dei leader” bilaterale dalla fine della pandemia di Covid-19. La zona economica speciale dovrebbe sorgere nello stato malese di Johor, in prossimità del confine che separa Singapore dal suo vicino settentrionale. La zona economica “sfrutterà le forze complementari di entrambi i Paesi per favorire la connettività economica, migliorando i flussi transfrontalieri di beni, investimenti e persone", secondo una dichiarazione congiunta diffusa dai due leader. Anwar ha dichiarato che i due Paesi puntano a formalizzare il progetto tramite la firma di un accordo entro il prossimo gennaio. "Abbiamo stabilito un periodo molto breve per farli concordare i parametri", ha detto Anwar. "Puntiamo a giungere ad una sorta di accordo o intesa entro metà gennaio". Singapore e la Malesia sono stati il secondo partener commerciale l’uno dell’altro nel 2022, con un interscambio di 83,53 miliardi di dollari. Singapore è stato anche una delle principali fonti di investimenti diretti esteri per la Malesia, contribuendo all'8,3 per cento degli investimenti esteri totali nel 2022.(Fim)