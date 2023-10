Salute: Mattarella, cancro si può sconfiggere ma ancora tanta strada da fare su ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La ricerca è stata il motore primo di questo progresso dell’umanità nella lotta al cancro. La duplice intuizione costitutiva dell’Airc ha avuto un valore profetico. Anzitutto: il cancro si può sconfiggere. In secondo luogo: per vincere questa sfida bisogna puntare sulla ricerca medica e scientifica”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale in occasione della cerimonia di celebrazione de "I Giorni della Ricerca”. Una prospettiva duplice che ha creato progressivamente consapevolezza, partecipazione, cultura, come dimostrano l’interesse e la disponibilità degli italiani nel donare e nel sostenere i Giorni della Ricerca”, ha aggiunto il capo dello Stato ribadendo però che “c’è ancora tanta strada da fare. Le nuove diagnosi sono oltre mille al giorno”. (Rin)