Salute: Mattarella, abbiamo bisogno di ricerca, è garanzia futuro

- Nella lotta contro il cancro “abbiamo bisogno della ricerca. Di quel ‘girare attorno’ alla malattia, assediandola, di cui ha parlato il dottor Boldrini. Anzi questa esigenza si accentua con nuove patologie che si affacciano, con le scoperte anche in altri campi che forniscono conoscenze inedite, tecnologie superiori, mezzi di indagine più penetranti”. Lo ha voluto sottolineare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al Quirinale in occasione della cerimonia di celebrazione de "I Giorni della Ricerca”. Lo stesso ha poi ribadito: “La ricerca è garanzia di futuro. Per questo sono lieto di rinnovare questo appuntamento annuale, al Quirinale, e spero che il messaggio giunga con tutto il suo valore. La ricerca - ha aggiunto - è la cura: questo il motto che avete scelto per questa edizione. La ricerca di ieri è già diventata la cura di oggi, la ricerca di oggi sarà la cura di domani”. (Rin)