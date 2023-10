Messico: uragano "Otis", sale a 48 il numero delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito ad almeno 48 il numero di morti causati dal passaggio dell'uragano "Otis" nel sud del Messico. Un bilancio cui vanno aggiunti sei scomparsi, riferisce il governo segnalando che 43 delle vittime sono decedute ad Acapulco, la nota città turistica su cui ha preso terra l'uragano, spinto da venti fino a 290 chilometri orari. "Otis", secondo il bilancio aggiornato a domenica sera, ha colpito quasi 274 mila case e danneggiato circa l'80 per cento delle strutture turistiche. Le autorità stanno procedendo al ripristino dei servizi essenziali, a partire dalla corrente elettrica: si contano almeno 10.212 piloni dell'elettricità caduti. Per far fronte all'emergenza - causata da uno dei fenomeni più potenti della storia del Pacifico - sono da venerdì giunti circa 10mila agenti dell'Esercito, della Marina militare e della Guardia Nazionale. (Mec)