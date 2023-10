Governo: Cdm oggi alle 11 su organizzazione ministeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, alle ore 11.00 a Palazzo Chigi. All’esame della riunione - si legge in una nota - il seguente ordine del giorno: Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri - Regolamento di organizzazione del ministero della salute - esame definitivo (Salute); Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro della salute e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (oiv) - esame definitivo (Salute); Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri - Regolamento di organizzazione del ministero delle Imprese e del Made in italy - esame definitivo (Imprese e made in italy); Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri - Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro delle Imprese e del made in italy e dell’organismo indipendente di valutazione della performance (Oiv) - esame definitivo (Imprese e made in italy); Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri - Regolamento di organizzazione del ministero del Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del ministro e dell’organismo indipendente di valutazione della performance - esame definitivo (Turismo); Schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri - regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del ministero della Transizione ecologica di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 - esame definitivo (Ambiente e sicurezza energetica).(Com)