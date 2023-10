Roma: controlli antidroga nella Capitale, 5 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova serie di arresti da parte della Polizia di Stato. Sono 5 le persone assicurate alla giustizia perché accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra la droga recuperata anche dosi di Mdma e Ketamina. È stato fermato mentre usciva dalla sua abitazione, dagli uomini della Polizia di Stato del distretto Esposizione, un uomo di 38 anni. Da diversi giorni era stato posto sotto osservazione dagli investigatori, anche a seguito delle diverse segnalazioni giunte presso gli uffici da parte dei condomini, che lamentavano un insolito andirivieni di persone presso il comprensorio di via Leonida Tonelli. Il 38enne, colto di sorpresa dal controllo degli agenti, aveva con sé un borsello nero al cui interno, in un blister di un medicinale, sono stati trovati 13 involucri di cocaina. L'attività di spaccio da parte dell'uomo è stata poi riscontrata dalla successiva perquisizione domiciliare nell'abitazione del 38enne, che ha permesso di trovare diverse buste termosaldate di stupefacente, tra cocaina e hashish, per un peso complessivo di quasi otto etti di sostanza, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un coltellino ancora intriso di tracce di stupefacente ed alcuni fogli riportanti cifre e contabilità dell'attività di spaccio. Inoltre, da un successivo controllo dello smartphone in uso al fermato, è emerso che l'uomo era in contatto con diversi numeri telefonici, tramite nota applicazione di messaggistica, per mezzo della quale venivano fissati gli appuntamenti al fine di cedere le dosi di sostanza stupefacente. L'uomo è stato tratto in arresto, misura successivamente convalidata dall'Autorità giudiziaria. (segue) (Rer)