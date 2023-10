Maltempo: Coldiretti, quattro eventi estremi al giorno in ottobre bollente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ allarme delle campagne in un ottobre bollente segnato però da una media di oltre quattro eventi estremi al giorno tra nubifragi, alluvioni e trombe d’aria che colpiscono le coltivazioni ingannate dalle alte temperature. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Eswd (European Severe Weather Database) in riferimento all’allerta meteo della protezione civile di fine mese, rossa per rischio idrogeologico sui settori meridionali dell'Emilia-Romagna e arancione in Veneto, Friuli Venezia Giulia e su gran parte di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana mentre gialla sulla Provincia Autonoma di Trento, sulla Provincia Autonoma di Bolzano, sull'area sud orientale del Piemonte, sui restanti territori di Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e sul settore occidentale dell'Umbria. (segue) (Com)