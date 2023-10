Imprese: "El Economista", la "pace" tra Acs e Mundys in Abertis inizia a dare i suoi "frutti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acs e Mundys, ex Atlantia, hanno compiuto quest'anno un lustro come soci di Abertis, la più grande concessionaria autostradale del mondo, che hanno acquistato con un'offerta pubblica di acquisto congiunta per un prezzo di quasi 18,2 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano spagnolo "El Economista", se il matrimonio è iniziato con "non pochi dubbi a causa delle idiosincrasie dei partner, entrambi abituati a dominare le loro relazioni", la nuova fase avviata circa un anno fa inizia a dare i suoi frutti. Alla fine dello scorso anno, i due partner hanno approvato lo stanziamento di 1 miliardo di euro per promuovere l'espansione della compagnia. L'uscita di Marcelino Fernandez Verdes da Abertis la scorsa primavera e la nomina di Juan Santamaria a presidente "è stata la svolta definitiva per aprire una nuova fase, che si è consumata a luglio con la formalizzazione di una modifica del patto degli azionisti e l'impegno reciproco a iniettare capitale in Abertis per affrontare le acquisizioni. L'accordo rinnovato, in attesa di essere ratificato dall'assemblea degli azionisti, modifica innanzitutto le quote di Abertis. Mundys, il nuovo nome con cui i Benetton e Blackstone hanno ribattezzato Atlantia a marzo, e Acs condivideranno il 50 per cento delle loro posizioni. Cambierà anche la struttura di governance. Dodici membri del Consiglio di amministrazione saranno nominati in parti uguali, rispetto ai cinque eletti da Mundys e ai quattro di Acs, e la distribuzione dei massimi dirigenti sarà equilibrata. (Spm)