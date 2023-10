Lazio: Camilli (Unindustria), su zone economica speciale applicare politiche già previste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'istituzione della Zona economica speciale per il Centro Italia, nel Lazio bisogna seguire un principio di gradualità, utilizzando strumenti e aree di transizione e compensazione già previsti. Lo ha detto il presidente di Unindustria, Angelo Camilli, in un’intervista al quotidiano "La Repubblica". "Il prossimo primo gennaio - ha spiegato Camilli - sarà istituita la Zes unica per il Centro Italia, che ricalca il perimetro delle Regioni già riconosciute dall’Europa come più in difficoltà. Sarebbe stato troppo complicato includerne altre, tra cui il Lazio. Ci sono aziende, per esempio in alcuni comuni del cassinate, con due ingressi, uno in provincia di Frosinone e l’altro in provincia di Caserta, è facile immaginare in quale delle due direzioni la fabbrica si amplierà un domani. Realisticamente è molto complesso modificare il decreto Sud che contiene le nuove Zes ed è a un passo dalla ratifica parlamentare. Quello che si sta cercando di fare è valorizzare al massimo alcune misure parallele che, se non riprodurranno le condizioni delle Zes, almeno attenueranno le differenze. Si tratta di seguire un principio di gradualità applicato storicamente in tutte le politiche di sviluppo territoriale: da sempre sono previsti strumenti e aree di transizione e compensazione”, ha concluso Camilli.(Rer)