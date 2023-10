Difesa: Crosetto, un Paese non ha futuro se non sa costruire sua classe dirigente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un Paese che abbia futuro se non sa costruire la sua classe dirigente. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, alla cerimonia di apertura dell'anno accademico 2023-24 e alla consegna della bandiera di istituto al Centro alti studi per la difesa (Casd). “Non esiste un corpo che sappia muoversi senza scheletro, e lo scheletro di un Paese è la sua classe dirigente”, ha detto Crosetto. (Res)