Sicurezza: Crosetto, forze convergenti insieme per erodere la pace internazionale

- In questa fase forze convergenti si sono messe insieme per erodere la pace internazionale. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto alla cerimonia di apertura dell'anno accademico 2023-24 e alla consegna della bandiera di istituto al Centro alti studi per la difesa (Casd). Ne sono un esempio “l’aggressione russa dell’Ucraina, le sorti del fianco est e sud della Nato, l’instabilità del Mediterraneo e del Continente africano e da ultima” la situazione in corso “nella Striscia di Gaza, scatenata dalla violenza di Hamas”. (Res)