Libano: prevista per domani la visita dell’assistente del segretario di Stato Usa Leaf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assistente del segretario di Stato Usa per gli affari del Vicino Oriente, Barbara Leaf, sarà a Beirut, domani, per la prima tappa del suo tour diplomatico in Medio Oriente. Lo ha riferito una fonte diplomatica” al quotidiano libanese “Nidaa al Watan”, aggiungendo che durante la sua visita a Beirut, Leaf dovrebbe incontrare il presidente del Parlamento, Nabih Berri, il primo ministro uscente, Najib Miqati, e il comandante in capo delle Forze armate libanesi, Joseph Aoun. Inoltre, l’assistente del segretario di Stato Usa potrebbe avere un colloquio con il ministro uscente degli Esteri, Abdallah Bou Habib. Secondo la stessa fonte, la visita di Leaf in Libano è significativa in quanto giunge a seguito del viaggio in Medio Oriente del segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che, non aveva fatto tappa nel Paese dei cedri. Il viaggio di Leaf a Beirut, dunque, avrebbe due obiettivi principali: lanciare al Libano un ultimo monito circa l’eventualità di un suo coinvolgimento nel conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza ed esortare la classe politica del Paese dei cedri a rispettare le scadenze elettorali previste dalla costituzione, in particolare per quanto concerne la nomina di un nuovo presidente della Repubblica. (Lib)