- Il Pil della Germania ha subito nel terzo trimestre un declino dello 0,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti, quando la crescita è stata dello 0,1 per cento. Su base annua, la contrazione è stata dello 0,8 per cento. È quanto comunica l'Ufficio federale di statistica (Stba) aggiungendo che, tra luglio e settembre, sono “diminuiti soprattutto i consumi privati”. (Geb)