Medio Oriente: telefonata tra Santa Sede e Iran, evitare di allargare il conflitto

- Telefonata questa mattina tra il capo della diplomazia vaticana monsignor Gallagher e il ninistro degli Affari esteri della Repubblica Islamica dell’Iran Hossein Amir-Abdollahian, lo comunica il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni che in una breve nota spiega che il colloquio è stato richiesto dal ministro iraniano. “Nella conversazione – si legge - monsignor Gallagher ha espresso la seria preoccupazione della Santa Sede per quanto sta accadendo in Israele e in Palestina, ribadendo l’assoluta necessità di evitare di allargare il conflitto e di addivenire alla soluzione dei due Stati per una pace stabile e duratura nel Medio Oriente”. (Civ)