Russia: premier Mishustin, facilitata apertura conti bancari per 25 Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha facilitato l'apertura di conti bancari nel Paese per le imprese e cittadini di 25 Stati. Lo ha reso noto nel corso di una riunione governativa il primo ministro della Russia, Mikhail Mishustin. In particolare, si tratta di rappresentanti di Bielorussia, Brasile, India, Kazakhstan, Cina, Arabia Saudita, Turchia e altri. Come ha sottolineato Mishustin, la decisione dovrebbe rendere più facile per i cittadini e le imprese di Stati "amichevoli" condurre affari in Russia. "Creare un ambiente più confortevole per le imprese e gli imprenditori stranieri è una parte importante delle attività del governo per raggiungere la sovranità finanziaria nell'ambito dell'attuazione degli obiettivi nazionali stabiliti dal nostro presidente (Vladimir Putin)", ha affermato il premier. Secondo le nuove regole, i cittadini stranieri dovranno presentare un pacchetto di documenti necessari all'ente creditizio che si trova nel loro Paese prima di entrare in Russia. "Ci aspettiamo che la decisione adottata contribuirà a migliorare la cooperazione tra le comunità imprenditoriali degli Stati partner", ha concluso Mishustin. (Rum)