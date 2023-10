Trasporti: ministeri, disponibili altri 35 milioni di euro di bonus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Bonus Trasporti si è confermato un aiuto concreto per lavoratori e studenti oltre che un incentivo alla mobilità sostenibile", ha affermato il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone. Che ha aggiunto: "Con il suo rifinanziamento abbiamo voluto aprire una nuova finestra per le fasce della popolazione a basso reddito, che nel corso del 2023 non erano riuscite ad accedere alla misura”. Le domande, per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza, si presentano online sulla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it, accedendo all’area riservata tramite Spid o Carta di identità elettronica (Cie). La piattaforma resterà attiva fino all'esaurimento delle risorse. (Com)