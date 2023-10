Germania: ministra Ambiente Lemke, da Thunberg dichiarazioni indicibili su Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista per il clima svedese Greta Thunberg e il movimento ambientalista Fridays for Future International hanno reso “dichiarazioni indicibili” su Israele a seguito dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro il Paese. È quanto affermato dalla ministra dell'Ambiente, della Protezione della natura, della Sicurezza nucleare e della Tutele dei consumatori tedesca, Steffi Lemke, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Rnd. In particolare, l'esponente dei Verdi ha denunciato che “le dichiarazioni indicibili di Greta Thunberg e Fridays for Future International sull'attacco terroristico” di Hamas contro Israele “distruggono la grande fiducia di molte persone, soprattutto giovani, nell'integrità del movimento”. In precedenza, sia Thunberg sia Fridays for Future International avevano espresso solidarietà esclusivamente alla causa palestinese, accusando Israele di colonialismo. (Geb)