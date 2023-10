Liguria: "Crescibusiness Digitalizziamo in tour", Intesa Sanpaolo premia 5 aziende liguri per la svolta digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriva in Liguria “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour”, il nuovo programma di valorizzazione di Intesa Sanpaolo dedicato all’innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione. Una delegazione della Banca guidata da Andrea Perusin, direttore regionale Piemonte Sud e Liguria, ha fatto visita alle 5 aziende premiate. A tutte è stata consegnata una targa di merito ed offerta l’opportunità di essere affiancate in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l’offerta di servizi su misura e formazione. Le aziende premiate sono Omnia Management (Portovenere, SP), che si occupa della gestione di strutture ricettive; Perla Nera (Chiavari, Ge), azienda artigiana specializzata nel settore dell'estetica professionale; Weicon Italia (Genova), che commercializza prodotti chimici e utensili per l'industria; Immobiliare San Vincenzo (Genova), che gestisce la Locanda Diana, struttura di accoglienza ubicata nei pressi dell'ospedale San Martino di Genova; For You Boutique (Diano Marina, IM), atelier di moda con tre siti di vendita online e clienti in Italia, Germania, Svizzera. Il loro merito è aver saputo dare una svolta digitale al proprio business aprendosi a nuovi mercati e opportunità. Fattori che il tour “Digitalizziamo” intende valorizzare, unendo la chiave di volta della transizione digitale alla storica vicinanza di Intesa Sanpaolo ai territori. (segue) (Rin)