Imprese: spagnola Ohla si aggiudica due opere civili in California per 180 milioni di euro

- L'azienda spagnola Ohla si è aggiudicata due nuovi contratti nel campo delle opere civili in California, negli Stati Uniti, per un valore di quasi 180 milioni di euro. In particolare, il primo contratto, assegnato dal San Gabriel Valley Council of Governments per quasi 127 milioni di euro, prevede la costruzione di un ponte presso l'attraversamento della Union Pacific Railroad a Montebello Boulevard e Olympic Boulevard, creando un sottopassaggio. L'azienda ha dichiarato che il progetto aumenterà la sicurezza nell'area e ridurrà "significativamente" la congestione del traffico e le emissioni, migliorando al contempo la sicurezza grazie al potenziamento dei sistemi di segnalazione e all'inserimento di attraversamenti pedonali. Mentre a Lawndale, in California, Ohla realizzerà un progetto di raccolta della acque piovane per 51 milioni di euro. Le azioni principali di questo progetto comprendono la rimozione di circa 200 mila metri cubi di terreno, l'uso di calcestruzzo prefabbricato per le camere di stoccaggio sotterranee, l'installazione di tubi per le acque piovane, valvole e apparecchiature di filtraggio pre-trattamento, nonché la costruzione di strutture di deviazione, raccordi e pozzetti. (Spm)