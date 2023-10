Egitto: governo aumenta a un’ora e mezza l’interruzione giornaliera nell’erogazione di corrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha deciso di aumentare da un’ora a un’ora e mezza il periodo di interruzioni giornaliere nell’erogazione della corrente elettrica, per far fronte agli aumenti nei consumi a causa dell’aumento delle temperature. Lo ha annunciato, in un comunicato stampa diramato ieri, il portavoce del primo ministro egiziano, Sameh al Khashin. Rispetto agli anni precedenti, ha spiegato Khashin, in Egitto nel mese di ottobre si sono registrate temperature fino a 31 gradi centigradi, a fronte dei 25-28 gradi centigradi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Ciò ha causato un aumento del 18 per cento nel consumo di energia elettrica. Contestualmente, le forniture giornaliere di gas dall’estero sono passate da 800 milioni di piedi cubi al giorno a zero, mentre sono diminuite, rispetto al 2022, le percentuali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. (Cae)