Manovra: Univendita (Confcommercio), scrive a Meloni, modificare articolo 28, settore a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le segnaliamo, presidente Meloni, che l'86 per cento delle persone impegnate in quest'attività è costituito da donne, quindi la misura colpirebbe soprattutto il lavoro femminile. Mentre sul fronte delle imprese assisteremmo al collasso di un intero comparto, con dimissioni di massa e un ridimensionamento fortissimo degli organici. Noi ci complimentiamo con gli agenti assicurativi che hanno ottenuto, proprio nelle ultime ore, il risultato di essere esclusi dalla previsione dell'articolo 28 e siamo certi che il governo utilizzerà lo stesso buon senso anche con noi – conclude il presidente di Univendita –. Ne va della sopravvivenza di una figura, l'incaricato alla vendita diretta, e di un settore che generano lavoro e ricchezza a beneficio delle famiglie e dell'intero Paese". (Com)