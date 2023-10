Nepal: Guterres da base Everest, “dobbiamo andare avanti con l’azione per il clima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in visita in Nepal, ha raggiunto oggi una base dell’Everest e ha ricordato l’impatto dei cambiamenti climatici sulla regione e sul Pianeta. “Sono sull’Himalaya, dove i ghiacciai si stanno sciogliendo a un livello record, come in Groenlandia, come in Antartide. I livelli dei mari si stanno innalzando e vediamo inondazioni, vediamo frane, vediamo comunità che subiscono impatti drammatici”, ha affermato in un video pubblicato sul social network X. “Dobbiamo fermare questa follia, dobbiamo fare in modo di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi centigradi. I ghiacciai stanno arretrando, noi non possiamo arretrare. Dobbiamo andare avanti con l’azione per il clima”, ha aggiunto. La tappa odierna a Pokhara segue gli incontri di ieri a Katmandu. Domani Guterres pronuncerà un discorso alle camere del parlamento riunite in seduta congiunta, per poi concludere la sua visita il primo novembre. (segue) (Inn)