Libia-Francia: generale Haftar riceve a Bengasi l'inviato speciale francese Soler

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo dell'Esercito nazionale libico (Enl), generale Khalifa Haftar, ha ricevuto ieri a Bengasi, capoluogo della regione orientale della Cirenaica, l'inviato speciale della presidenza della Repubblica di Francia in Libia, Paul Soler. Lo rende noto lo stesso Enl in un comunicato. I due hanno discusso degli sviluppi politici in Libia e della prosecuzione del coordinamento e della cooperazione nel campo della lotta al terrorismo, spiega la nota. L'incontro ha inoltre sottolineato l'importanza di tenere le elezioni sulla base dei risultati del Comitato misto paretico 6+6, formato da membri della Camera dei rappresentanti dell’est e del Consiglio di Stato dell’ovest, aggiunge la medesima fonte. Il giorno prima, sabato 28 ottobre, Soler aveva incontrato a Tripoli anche Mohamed Menfi, capo del Consiglio presidenziale della Libia, e Abdulhamid Dabaiba, primo ministro del Governo libico di unità nazionale (Gun). (Lit)