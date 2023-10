Libia: l'aeroporto di Sebha opererà voli per Il Cairo e Tunisi a partire da novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Sebha opererà voli per Il Cairo e Tunisi a partire dal mese di novembre. Lo ha affermato Mohamed al Shahobi, ministro dei Trasporti del Governo di unità nazionale (Gun) con sede a Tripoli. Attualmente l'aeroporto opera già 27 voli. L'annuncio arriva poco dopo un incontro del ministro Shahobi con il premier del Gun, Abdulhamid Dabaiba, per seguire gli sviluppi degli aeroporti di Sebha e Ubari, nel sud-ovest della Libia. Il 18 luglio scorso, una delegazione dell'aviazione civile egiziana ha visitato alcuni aeroporti libici per ispezionarli e valutare la possibilità di avviare voli graduali.LitLibia: preparativi militari a Tripoli dopo scontri tra milizie a GarianTripoliLa capitale libica Tripoli sta assistendo ai preparativi militari che, secondo quanto riferito dal sito web “Address Libya”, si sposteranno a Garian dopo lo scoppio di scontri armati con armi pesanti e medie avvenuti ieri nella città libica nord-occidentale, causando almeno due morti e due feriti. Gli scontri starebbero continuando all'interno di alcuni palazzi, aggiunge il sito web libico. Un videoclip diffuso dall’agenzia di stampa libica “Lana” ha mostrato colonne di fumo e incendi nei luoghi degli scontri a Garian, città situata circa 80 chilometri a sud della capitale Tripoli.LitLibia: presidente Consiglio di Stato sottolinea l'importanza della riconciliazione nazionaleTripoliMohamed Takala, presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, una sorta di “Senato” con sede a Tripoli, ha sottolineato l'importanza della riconciliazione nazionale come "base importante" per ricostruire l'unità del Paese e rafforzare i legami politici e sociali in tutto il paese. Takala ha fatto l'annuncio in un incontro con il rappresentante del ministero della Difesa per gli Affari della riconciliazione nazionale del Governo di unità nazionale (Gun), Sobhi Masoud. L'incontro ha discusso le modalità per attivare il ruolo della riconciliazione nazionale e della pace sociale e l’importanza nel promuovere la pace e la stabilità nel paese. (Lit)