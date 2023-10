Libia: presidente Consiglio di Stato incontra delegazione Turchia, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mohamed Takala, presidente dell'Alto Consiglio di Stato libico, una sorta di camera alta con funzioni prevalentemente consultive ma indispensabili per le nomine più rilevanti, ha incontrato una delegazione turca guidata da Ahmed Yildiz, vice ministro degli Esteri turco e Kanaan Yilmaz, ambasciatore turco in Libia. Oltre ai legami bilaterali tra i due paesi, l'incontro ha affrontato la situazione nella striscia di Gaza. Le parti hanno discusso un meccanismo per coordinare gli sforzi internazionali per fermare “l’aggressione sionista”, in riferimento a Israele. Takala ha sottolineato la necessità di proteggere i civili e di rispettare il diritto internazionale. Il capo del Consiglio di Stato ha ribadito la ferma opposizione della Libia allo sfollamento degli abitanti di Gaza con qualsiasi motivazione, sottolineando il diritto dei palestinesi a stabilire il proprio Stato e a preservare i luoghi sacri dell’Islam. (Lit)