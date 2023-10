Libia: scuole chiuse a Garian dopo scoppio scontri armati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le istituzioni educative di Garian sono state chiuse a causa degli scontri armati scoppiati ieri nella città nord-occidentale della Libia. “Gli istituti scolastici sono stati chiusi per preservare la sicurezza degli studenti e degli insegnanti”, ha detto il responsabile delle istituzioni scolastiche del comune di Garian, Mohamed el Montaser, spiegando che sono in corso contatti con il ministero dell'Istruzione del Governo di unità nazionale (Gun) per qualsiasi emergenza. (Lit)