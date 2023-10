Medio Oriente: Crosetto, il conflitto sarà lungo, l'Ue non si illuda (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto agli ostaggi: "Sono un'ossessione soprattutto di noi occidentali. Un'ossessione che ci serve per mostrare che noi conserviamo ancora un senso di umanità, quella che Hamas non ha. E ci serve per mostrare un ramoscello di ulivo verso Israele". Intanto si schierano Putin ed Erdogan: "Putin mi ha sorpreso, ma fino a un certo punto. Israele era stato attento a rimanere sempre neutrale, tra Mosca e Kiev... Ora però la Russia ha fatto una scelta di campo netta verso l'Iran, da cui le arrivano molta parte dei droni che proprio ora sta utilizzando nella guerra in Ucraina". E il turco Erdogan: "Ha una posizione molto più difficile da capire. Che Gaza avesse un valore particolare, per la Turchia, si sapeva. Stupisce però il modo con cui si sta ponendo al fianco di una organizzazione terroristica come Hamas e con una così forte determinazione e ostentazione, pur sapendo che nella Nato si troverà assai isolato". Crosetto dice infine che "ci siamo impegnati fin dalla sera in cui è partito l'attacco di terra, sia con i voli dell'aeronautica, sia riempiendo queste navi, nell'aiutare Gaza con medicinali, tende e viveri. L'Italia aiuterà i palestinesi che sfolleranno verso il Sud di Gaza. E così si stanno impegnando anche altre nazioni. Vorrei che l'Onu stessa e anche la Nato si impegnassero in questo senso". (Res)