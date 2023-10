Armenia-Turchia: premier Pashinyan, pronti a riaprire frontiere a cittadini Paesi terzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Armenia è pronta ad aprire la frontiera con la Turchia ai cittadini di Paesi terzi e ai titolari di passaporti diplomatici. Lo ha dichiarato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan presentando in Parlamento la bozza della legge di bilancio per il 2024. "Spero nell'attuazione degli accordi (...) con la Turchia. Tali accordi riguardano l'apertura della frontiera terrestre per i cittadini di Paesi terzi e titolari di passaporti diplomatici. L'Armenia ha fatto molto lavoro per ripristinare l valico di frontiera di Margara”, ha detto Pashinyan, spiegando che la struttura è già pronta qualora si riesca effettivamente a ripristinare l'apertura dei confini. (Rum)