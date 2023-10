Medio Oriente: Kuwait ribadisce posizione coerente a sostegno della causa palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kuwait ha ribadito la sua “posizione di principio e coerente, da decenni, a sostegno della causa palestinese. Lo ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri del Kuwait, Salem Abdallah al Jaber al Sabah, durante una conferenza stampa, come riferito dall’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”. Il ministro ha aggiunto che la linea politica del Kuwait a riguardo è “chiara, definita e senza ambiguità”, sottolineando che le autorità sono contrarie a una normalizzazione con Israele, “a meno che non sia fondato uno Stato palestinese indipendente, nei confini del 1967 e in conformità con le risoluzioni internazionali e con l’iniziativa di pace araba”. “Assistiamo a una guerra di vendetta condotta dalle forze di occupazione israeliane”, ha dichiarato il ministro, “e assistiamo ugualmente a punizioni collettive e a crimini di guerra nella Striscia di Gaza”, dove “oltre tremila bambini sono stati uccisi finora”. “Come si possono uccidere più di tremila bambini in qualche giorno senza che questo sia considerato un crimine di guerra?”, si è domandato Al Sabah durante la conferenza stampa, aggiungendo che il Kuwait rifiuta altresì qualunque proposta di sfollamento della popolazione civile nella Striscia di Gaza. Il Paese, ha sottolineato il ministro, continuerà a portare avanti i suoi sforzi diplomatici per porre fine al conflitto, anche se “alcuni Paesi danno prova di ricorrere al criterio dei due pesi e due misure di fronte a quanto accade nella Striscia di Gaza”. “Mi rammarico inoltre del fatto che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che è responsabile della tutela e della preservazione della sicurezza nel mondo, non sia in grado di fermare i massacri e le distruzioni a Gaza”, ha aggiunto Al Sabah, auspicando che i “Paesi influenti” contribuiscano a porre fine al conflitto. (Res)