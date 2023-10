Medio Oriente: Scholz difende astensione Germania su risoluzione Onu su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha difeso dalle critiche di Israele l'astensione della Germania nel voto sulla risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu sulla Striscia di Gaza. Da Abuja dove era ieri in visita, il capo del governo federale ha evidenziato come il suo Paese ha lavorato duramente per ottenere una testo che rendesse giustizia alla situazione in Medio Oriente. Scholz ha ha quindi dichiarato: “Quando non ci siamo riusciti, ci siamo astenuti dal voto”. Come riferisce l'emittente televisiva “Ard”, per il cancelliere lo scopo principale dei negoziati non era ignorare il fatto che il movimento islamista palestinese ha aggredito lo Stato ebraico. Il gruppo ha infatti ucciso numerosi israeliani, tra cui “bambini, neonati, nonni e nonne” e, come sottolineato da Scholz, “ciò non si può accettare”. Allo stesso tempo, l'esponente del governo federale ha ribadito che la Germania sostiene “chiaramente Israele nella difesa della propria sicurezza”. (segue) (Geb)