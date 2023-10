Medio Oriente: Scholz difende astensione Germania su risoluzione Onu su Gaza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risoluzione dell'Assemblea generale dell'Onu, adottata il 27 ottobre con una maggioranza di due terzi, condanna ogni violenza contro la popolazione civile israeliana e palestinese, chiede il rilascio immediato e incondizionato di tutti i civili “detenuti illegalmente” da Hamas, l'accesso per gli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e un “cessate il fuoco umanitario immediato, permanente e sostenibile”, che dovrebbe portare alla “cessazione delle ostilità”. Nel documento manca una chiara condanna del terrorismo di Hamas come causa della guerra tra lo Stato ebraico e il movimento che controlla la Striscia di Gaza. La risoluzione è stata approvata da 120 Paesi dell'Onu, mentre 45 si sono astenuti e 14 sono hanno votato contro. Gli Stati dell’Ue e del G7 non hanno trovato una linea comune. Mentre Francia e Spagna hanno votato a favore, Germania, Regno Unito e Italia si sono astenuti. Gli Stati Uniti hanno votato contro con altri Paesi dell’Ue come Austria, Repubblica Ceca e Ungheria. (Geb)