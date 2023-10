Kuwait-Regno Unito: ministro Difesa Al Sabah incontra ministro Esteri Cleverly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice primo ministro e ministro della Difesa del Kuwait, Ahmed Fahd al Ahmad al Sabah, ha ricevuto ieri il ministro degli Esteri del Regno unito, James Cleverly, con il quale ha discusso dei modi per “rafforzare la cooperazione e il lavoro congiunto tra i due Paesi amici”. Secondo un comunicato stampa dello Stato maggiore delle Forze armate kuwaitiane, l’incontro, avvenuto durante la visita ufficiale di Cleverly in Kuwait, è stato occasione per discutere delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, soprattutto nei settori militare e della difesa. Al Sabah, da parte sua, ha elogiato la profondità delle relazioni di amicizia tra Regno Unito e Kuwait e la volontà dei due Paesi di consolidarle e rafforzarle. All’incontro hanno preso parte l’ambasciatrice del Regno Unito in Kuwait, Belinda Lewis, e il vice segretario di Stato agli Affari europei, Sadiq Marafi. (Res)