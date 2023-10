Regno Unito: convocata riunione d'emergenza comitato Cobra per minaccia terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito terrà oggi una riunione d'emergenza del Cobra, il comitato di coordinamento e strategia convocato per rispondere a una crisi nazionale o regionale, nel timore che il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas aumenti la minaccia del terrorismo in Regno Unito. La ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, incontrerà oggi i funzionari della sicurezza nazionale a Downing Street per valutare il rischio per la sicurezza interna del Paese. Come riferisce il quotidiano "The Times", l'incontro si tiene dopo che commissario della polizia metropolitana di Londra, Mark Rowley, ha affermato che le forze dell'ordine britanniche stanno affrontando un "momento particolarmente difficile", citando un'ondata di crimini e disordini alimentati, a suo dire, dai servizi d'intelligence iraniani. (Rel)