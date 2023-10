Medio Oriente: intensi sforzi diplomatici dell’Arabia Saudita per porre fine al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono gli intensi sforzi diplomatici dell’Arabia Saudita per porre fine al conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Lo ha riferito il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Al Sharq al Awsat”. Il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, ieri, ha avuto colloqui telefonici separati con gli omologhi di Iran, Francia, Sri Lanka, Spagna, Malta e Tailandia. Con il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, bin Farhan ha sottolineato l’importanza per la comunità internazionale di svolgere il proprio ruolo per portare le parti coinvolte nel conflitto in Medio Oriente al cessate il fuoco e per garantire la protezione dei civili. Alla ministra degli Esteri francese, Cathérine Colonna, il capo della diplomazia saudita ha espresso apprezzamento per il voto favorevole di Parigi alla risoluzione delle Nazioni Unite dello scorso venerdì, 27 ottobre, per un cessate il fuoco immediato e una tregua umanitaria urgente nella Striscia di Gaza. Entrambi, inoltre, hanno ribadito la necessità di consentire alle organizzazioni umanitarie di portare aiuti quanto prima alla popolazione palestinese e di sostenere soluzioni politiche al conflitto, nel rispetto del diritto internazionale. Le stesse tematiche, inoltre, sono state al centro dei colloqui tra bin Farhan e il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albarez. Anche a quest’ultimo, il capo della diplomazia saudita ha espresso gratitudine per il sostegno della Spagna alla risoluzione delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco e la tregua umanitaria nella Striscia di Gaza. (Res)