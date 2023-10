Medio Oriente: Israele richiama ambasciatore della Russia dopo visita Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Israele ha richiamato ieri l’ambasciatore della Federazione Russa, Anatoly Viktorov, a seguito della visita a Mosca di una delegazione del movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Jerusalem Post”. Simona Halperin, generale del ministero degli Esteri israeliano per gli affari eurasiatici, ha sottolineato infatti che Israele considera “gravi” la mancata condanna esplicita da parte della Russia di Hamas e il comportamento di Mosca nelle sedi internazionali. “Il vicedirettore generale del ministero degli Esteri per gli affari eurasiatici ha spiegato all'ambasciatore che Israele sta valutando seriamente la mancanza di una condanna inequivocabile e chiara da parte di Mosca nei confronti dell’organizzazione terroristica Hamas”, si legge in una nota del ministero israeliano, in cui viene evidenziato che “ospitare i leader di Hamas dà l’impressione di legittimare il terrorismo”. (Res)