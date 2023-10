Regno Unito: comuni a rischio bancarotta a causa di crisi immobiliare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi immobiliare in Inghilterra spingerà molte autorità locali alla bancarotta poiché il costo crescente degli alloggi destinati a migliaia di famiglie senza casa minaccia di travolgere i bilanci comunali. Lo riferisce il quotidiano "The Guardian". I comuni più colpiti stanno ora spendendo milioni di sterline all'anno – in alcuni casi tra un quinto e la metà delle loro risorse finanziarie totali disponibili – per cercare di far fronte a un rapido e senza precedenti incremento del numero di senzatetto causato dall'aumento degli affitti. Come riferisce il quotidiano, c'è un consenso trasversale nel governo locale inglese sulla necessità di un'azione ministeriale urgente e i consigli comunali controllati dal Partito conservatore chiedono controlli sugli affitti, aumenti dei tassi dei sussidi per l'edilizia abitativa e investimenti in nuovi alloggi sociali. (Rel)