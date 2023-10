Italia-Indonesia: in corso negoziati per la fornitura di pattugliatori a Giacarta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è in trattative con l'Indonesia per vendere a Giacarta due delle sue nuove navi da pattugliamento offshore multifunzionali Ppa. Lo ha dichiarato a “Defense News” il sottosegretario di Stato al ministero della Difesa, Matteo Perego di Cremnago. I negoziati riguarderebbero due unità già in fase di assemblaggio per la Marina militare, al fine di accelerare la consegna all’Indonesia, che deve far fronte a dispute territoriali con la Cina nel Mar Cinese Meridionale. "Tutti i Paesi della regione vogliono rafforzare rapidamente le loro flotte, quindi sono necessarie consegne veloci. Oggi non si può più pensare di consegnare navi entro tre anni. Dobbiamo accelerare i programmi", ha spiegato Perego di Cremnago. L'Italia ha ordinato sette pattugliatori multifunzionali a Fincantieri: sei sono già state varate e tre sono in servizio nella Marina militare. La sesta nave, la Ruggiero di Lauria, è stata varata il 6 ottobre presso il cantiere navale del Muggiano. Le due navi che potrebbero essere vendute all'Indonesia potrebbero rientrare tra quelle già varate ma ancora non entrate in servizio, o includere il settimo esemplare, ancora da varare. La Marina militare ordinerebbe altre due unità in un secondo momento per soddisfare i propri requisiti operativi. Nel 2020 l'Italia ha accettato di vendere all'Egitto le ultime due delle dieci fregate Fremm ordinate per la Marina militare.(Was)