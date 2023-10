Francia: assalto contro il pullman dell'Olympique Lione a Marsiglia, ferito anche Fabio Grosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società calcistica francese Olympique Lione ha annunciato che sporgerà denuncia dopo che il suo pullman è stato assaltato ieri prima della partita contro l'Olympique Marsiglia da un gruppo di tifosi della squadra avversaria, che hanno ferito diverse persone, tra cui Fabio Grosso, allenatore della squadra lionese. Lo ha annunciato il club su X. Grosso è rimasto ferito alla testa dopo essere stato colpito da un oggetto contundente. All'ex calciatore della nazionale italiana sono stati applicati 12 punti di sutura. Nonostante la partita sia stata rinviata, Grosso e i suoi giocatori sono comunque entrati in campo per salutare i tifosi del Lione. L'allenatore aveva sul volto una fasciatura vistosa. Il presidente del Lione, John Textor, si è detto "molto in collera" per quanto accaduto, deplorando il rinvio della partita. "Questa sera tutti volevano giocare", ha affermato Textor in un comunicato. La ministra degli Sport francese, Amelie Oudèa-Castera, ha affermato questa mattina che le società che controllano le squadre di di calcio hanno una "responsabilità" nei confronti dei tifosi. Secondo quanto riferisce il quotidiano "L'Equipe", l'Olympique Marsiglia non dovrebbe essere sanzionato per gli incidenti causati dai suoi tifosi. La Prefettura, infanto, ha annunciato sette fermi. (Frp)