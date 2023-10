Sardegna: Unione pastori, presentato piano per azzerare costi energetici dei 600 soci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo intervento a sostegno delle nostre aziende - ha aggiunto Pierpaolo Pani, vicepresidente ed esperto di animazione economica - arriva, peraltro, in un momento delicato per il mercato dell’energia, considerato che dal prossimo 10 gennaio cesserà definitivamente il mercato tutelato e ci sarà il passaggio obbligatorio al libero mercato. Una prospettiva certamente non rassicurante per piccole realtà aziendali che sostengono già adesso importanti costi per l’approvvigionamento energetico. Consideriamo che le variazioni di prezzo del latte incidono su base annua, mediamente per il 20/30%. Da 1,70 a 2 euro a litro di latte di questa campagna, considerato un picco elevato, possiamo passare a 1,50 ovvero da 0,30-0,50 per litro di latte. Con i nostri 0,62 euro di abbattimento dei costi energetici assorbiremo l’eventuale variazione ed incideremo positivamente sui bilanci familiari ed aziendali delle nostre comunità, dando certezza alla filiera di chi lavora ed opera con noi e in sinergia con noi con logica distrettuale. Quello che vogliamo lanciare è un messaggio di stabilità per le famiglie e di fiducia per le nuove generazioni, cui vogliamo dire ‘restate in azienda, non andate via, tanto si può fare per far crescere l’economia delle singole aziende/famiglie e di tutta la Sardegna centrale”. (Rsc)