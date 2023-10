Nord Macedonia-Ue: Pendarovski riceve von der Leyen, focus su negoziati di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente macedone Stevo Pendarovski ha ricevuto a Skopje la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, arrivata nella serata di ieri in visita in Macedonia del Nord. Come annunciato dal servizio stampa del presidente, in agenda dei colloqui il processo dei negoziati per l'adesione del Paese balcanico all'Unione europea, gli attuali sviluppi politici in Macedonia del Nord e la situazione nella regione dei Balcani. Durante l'incontro si è discusso dell'imminente rapporto della Commissione europea sui progressi della Macedonia del Nord come Paese candidato all'Ue, dell'importanza strategica dell'attuazione degli emendamenti alla Costituzione e delle ulteriori implicazioni sulla prospettiva europea del Paese, nonché del piano di crescita dei Balcani occidentali. Il presidente Pendarovski ha ringraziato l'Ue per il suo sostegno e impegno nella politica di allargamento e integrazione. Von der Leyen ha iniziato la visita di quattro giorni nella regione al fine di presentare in modo più dettagliato il Piano di crescita dell'Ue dedicato ai Paesi dei Balcani occidentali. (segue) (Seb)