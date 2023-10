Germania: esercitazioni fanteria meccanizzata con carri armati e obici semoventi a Bergen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 37ma brigata di fanteria meccanizzata tedesca ha tenuto presso il centro di addestramento di Bergen, in Sassonia, esercitazioni a fuoco vivo con l'impiego di carri armati Leopard 2 e obici semoventi Pzh 2000. Come riferisce il quotidiano “Bild”, le manovre hanno simulato l'arresto di un attacco nemico. La 37ma brigata di fanteria meccanizzata dell'esercito tedesco è inquadrata nella Task force congiunta ad altissima prontezza della Nato (Vjtf), di cui la Germania ha il comando a rotazione per il 2023. (Geb)