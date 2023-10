Trasporto aereo: AdR, partito il nuovo volo diretto Ita Airways Roma Fiumicino-Rio De Janeiro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri la cerimonia del taglio del nastro del nuovo volo di Ita Airways Roma Fiumicino – Rio de Janeiro al gate E11 dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Presenti alla cerimonia Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di Ita Airways e Ceo di Volare, Renato Mosca de Souza, ambasciatore della Repubblica Federale del Brasile in Italia, Pierluigi Di Palma, presidente Enac, Michele Pala, ministro plenipotenziario direttore centrale per l’America Latina e vice direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Federico Scriboni, Head of aviation business development di Aeroporti di Roma e Raffaello Biselli, assessore Commercio e mercati, attività produttive e Suap del Comune di Fiumicino. Lo comunica in una nota Aeroporti di Roma. A bordo del volo inaugurale Roma Fiumicino - Rio De Janeiro Ita Airways ha ospitato un fam trip con vertici e top manager di alcuni dei principali gruppi del settore Travel italiano. (segue) (Com)