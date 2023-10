Trasporto aereo: AdR, partito il nuovo volo diretto Ita Airways Roma Fiumicino-Rio De Janeiro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fam trip - prosegue la nota - è stato organizzato in collaborazione con Del Bianco Travel Experience, Setur - Secretaria de estado de turismo e Fairmont Hotel, che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione. Il nuovo volo Roma Fiumicino–Rio De Janeiro - spiega la nota - opera dal 29 ottobre 2023 con una frequenza giornaliera dall’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 21:50 e arrivo all’aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro alle ore 6:05, ora locale. L’operativo da Rio de Janeiro partirà il 30 ottobre 2023, con frequenza giornaliera: partenza alle ore 15:45 e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 6:45, ora locale. Il volo sarà operato con l’Airbus A330neo, completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina Ita Airways. L’espansione di Ita Airways sul lungo raggio - sottolinea la nota - rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della Compagnia di bandiera, poiché non solo è fonte di redditività ma incrementa contestualmente il breve raggio, contribuendo a raddoppiare la capacità del network intercontinentale. (segue) (Com)