Trasporto aereo: AdR, partito il nuovo volo diretto Ita Airways Roma Fiumicino-Rio De Janeiro (4)

- “Siamo molto felici di accogliere questo nuovo collegamento aereo avviato da Ita Airways, nostro hub carrier nonché partner strategico”, afferma il chief aviation officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato. "Un prodotto - aggiunge - che andrà a integrare ulteriormente la nostra offerta di lungo raggio, migliorando la connettività con il Sud America, un mercato fondamentale per Roma, anche in prospettiva del prossimo Giubileo. Ancora una volta, con oltre 200 destinazioni collegate e 100 compagnie aeree operative, l’hub di Fiumicino conferma il suo ruolo a favore della connettività del Paese”, conclude Bassato. Nella stagione winter 2023/2024 - prosegue la nota - Ita Airways opererà 52 destinazioni, di cui 17 nazionali, 23 internazionali e 12 intercontinentali. Le nuove destinazioni intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè (Maldive) si vanno ad aggiungere ai voli già operati su New York, sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa e quelli su Boston, Miami, Los Angeles, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi operati da Roma Fiumicino. È possibile acquistare tutti i nuovi voli - conclude la nota - sui canali di vendita Ita Airways, tramite il sito ufficiale di Ita Airways, il call center della Compagnia, le agenzie di viaggio e le biglietterie degli aeroporti. (Com)