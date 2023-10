Regno Unito: "Telegraph", Hunt valuta taglio tasse successione in Dichiarazione d'autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Jeremy Hunt, sta prendendo in considerazione un taglio delle tasse di successione nella Dichiarazione d'autunno – la presentazione del piano fiscale per i prossimi mesi –, a seguito delle proiezioni positive sulle finanze nazionali. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Hunt ha escluso i tagli alle tasse personali nella Dichiarazione d'autunno del mese prossimo per paura che possano compromettere gli sforzi volti a ridurre l'inflazione. Tuttavia, secondo il quotidiano, il ministro sarebbe aperto a misure che non immettano direttamente più denaro nel sistema, come il taglio delle tasse di successione o l'imposta di bollo. Il cancelliere Hunt si è detto disponibile a presentare piani per tagli fiscali non inflazionistici il prossimo mese se i dati mostreranno un sufficiente margine di manovra.(Rel)