Legge Bilancio: Foti (Fd'I), evitare emendamenti per rassicurare mercati

- "Penso che la legge di bilancio debba rimanere blindata salvo che il governo - audito il dibattito parlamentare - non intenda migliorarne i contenuti mantenendo invariati i saldi. Dico questo perché ritengo che questa sia una Legge di Bilancio equilibrata e responsabile che da una parte taglia le tasse, dall'altra elimina gli sperperi e investe nella crescita. Sarebbe un bel segnale evitare emendamenti e arrivare prima possibile all'approvazione per rassicurare mercati e investitori". Lo dichiara Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera in una intervista al quotidiano "Il Giornale". Il giudizio sulla manovra "è altamente positivo anche perché è stata scritta in un momento in cui ci sono due guerre in corso e ci sono stati dieci aumenti del tasso di interesse con una maggiorazione dei di costi pari a 13 miliardi sul bilancio dello Stato", aggiunge. "Abbiamo poi una situazione di inflazione che, seppure dimezzata rispetto a quella ereditata, deve essere ancora ridotta. Infine ereditiamo 20 miliardi per 4 anni, quindi 80 miliardi, del solo costo del Superbonus e i primi 20 li paghiamo quest'anno. Insomma i costi imprevisti da soli sono 33 miliardi, più della manovra stessa. Se li avessimo avremmo fatto ben di più", conclude il capogruppo alla Camera di Fd'I. (Rin)