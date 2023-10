Kuwait: ministro Esteri riceve rappresentante Onu in Iraq e capo Manui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Kuwait, Salem Abdallah al Jaber al Sabah, ha ricevuto, ieri, la rappresentante speciale per l'Iraq e capo della missione di assistenza dell'Onu per l'Iraq (Unami), Jeanine Hennis-Plasschaert, presso la sede del suo dicastero a Kuwait City. Lo ha riferito l’agenzia di stampa kuwaitiana “Kuna”. Il colloquio è stato incentrato sugli ultimi sviluppi relativi alla ricerca dei cittadini e dei documenti degli archivi nazionali del Kuwait che risultano ancora dispersi dopo l’invasione irachena del 1990. Al Sabah, inoltre, ha discusso con Hennis-Plasschaert delle attività della missione di assistenza dell'Onu per l'Iraq e della questione della demarcazione dei confini marittimi tra Iraq e Kuwait (Res)