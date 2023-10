© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il messaggio che si sta mandando in maniera molto chiara a Israele e di prestare attenzione a colpire la popolazione civile a Gaza. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Hamas sfrutta i civili come scudo umano”, ha aggiunto il vicepremier, secondo cui la “situazione resta molto complicata” e che “bisogna fare in modo che non degradi”. (Res)