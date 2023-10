Iraq: capo Asaib Ahl al Haqq incontra delegazione di Hamas a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del movimento radicale sciita iracheno Asaib Ahl al Haqq, Qais al Khazali, ha ricevuto ieri a Baghdad una delegazione del movimento islamista sunnita palestinese Hamas, guidata da uno dei suoi capi, Osama Hamdan, e da Mohammed al Hafi, membro dell’ufficio per le relazioni arabe e islamiche. Lo ha riferito lo stesso Al Khazali in un comunicato stampa diramato ieri sera. Nel corso del colloquio, si è discusso dei principali sviluppi del conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza e del “coraggio della resistenza” palestinese. “La posizione dell’Iraq in generale e delle fazioni della resistenza islamica in particolare sulle questioni cruciali per la nazione islamica è coerente, soprattutto per quanto concerne la questione palestinese”, ha dichiarato Al Khazali. Da parte sua, la delegazione di Hamas ha ringraziato Al Khazali per il suo sostegno al popolo palestinese e, in generale, “ai popoli oppressi impegnati nella resistenza”. (Irb)